Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ı değerlendirdi

İşte Güntekin Onay'ın yaptığı açıklamalar:

GERÇEK BEŞİKTAŞ'I GÖRMEK İÇİN ZAMAN GEREKİYOR

"Beşiktaş, sezona eksikler ve sorunlarla girdi. Yeni transferler geç geldi. Sakatlık sorunları yaşandı ve sert bir deplasmanda kötü sonuçla başladı. Gerçek Beşiktaş’ı görmek için zaman gerekiyor. Göztepe maçında oynanacak iyi futbol ve alınacak bir galibiyet Beşiktaş için çok önemli."

ORHAN AK MESELESİNİN...

"Ancak Beşiktaş’ta camianın ve taraftarın içinde son derece negatif bir kesim var. Özellikle de Orhan Ak meselesinin ivedilikle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımının arkasında duran, coşkulu, inanan Beşiktaş taraftarı bu takımı ayağa kaldırır ve havaya sokar. Siyah beyazlıların tam kadro sahaya çıktığı zaman güçlü bir 11’i ve iyi bir hocası var. Şu an için transferden bile daha önemli olan Beşiktaşlılar’ın birlik olması ve takımının arkasında durması."