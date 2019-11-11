Güntekin Onay: Anlamak mümkün değil!

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın sahasında Denizlispor'u 1-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Onay'ın yazısı şöyle;

Beşiktaş'ı üst üste iki galibiyetin ardından daha yüksek bir moral ve özgüvenli bekliyordum ancak dün Denizlispor karşısında özellikle ilk yarım saatlik bölümde sahaya gereken enerjiyi koyamadı.

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Hücumda Burak Yılmaz ve Diaby’nin koordinasyon eksikliği ve basit top kayıpları da siyah beyazlı ekibin oyununu olumsuz etkiledi. Adem Ljajic’in solda, Caner’in sağ kanatta başlaması Beşiktaş’ı etkisiz kılarken ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde Caner, Adem ve Diaby orijinal pozisyonlarına geçince hücum etkinliği de arttı.

İkinci yarıda baskısını artıran siyah beyazlılarda Abdullah Avcı geç kalınmış bir hamleyle Caner’i çıkartıp N’Koudou’yu oyuna dahil etti. İkinci 45 dakikada Burak kendisine yakışmayacak top kayıpları yapmasa Beşiktaş skoru daha erken bulup maçı kopartabilirdi.

Dün Elneny, Rebocho, Vida ve Atiba Beşiktaş’ın en iyileriydi. İkinci yarıdaki pres, istek ve hücumdaki hareketlilik siyah beyazlıları zafere taşıdı. 3 maçta 9 puan alan ve milli araya moralli giren Beşiktaş sorunlarından daha fazla arınıp daha iddialı olacaktır.

Sezon başından bu yana ilk kez ideal kadroya yakın bir 11 ile sahaya çıkan Beşiktaş, gelecek adına çok daha olumlu görüntüler verdi.

BU NASIL SARI KART?

Bu satırlarda hiç hakem yazmıyorum. Ancak dünkü maçında 65’inci dakikasında Denizlisporlu Sackey’nin sarı kart gördüğü bir pozisyon var. Kırmızı kart vermek için futbolla alakanız olmasına bile gerek yok.

Oyuncu neredeyse kendisi çıkıp gidecekti. Özgür Yankaya sarı kart gösterdi. Hadi hakem süzemedi; VAR hakemi Hakan Ceylan neden sarı kartı onayladı? Anlamak mümkün değil.