Vücut için protein, besin maddelerinin tümünden daha önemlidir. Yapılan diyetlerde, protein ihtiyacı yeteri şekilde karşılanmadığında, zarar görme olasılığı bulunur. Bir insanın alması gereken protein miktarı tam olarak ne kadar olmalı, bunu incelemeye başlayalım.

Protein Nedir?

Protein, vücut tarafından düşük miktarda üretilen, gerisi dışarıdan alınan, önemli bir ihtiyaç olan amino asit molekülü olarak belirlenir. Hayvansal ürünlerin içerisinde protein miktarı oldukça fazladır. Zayıflama, kas kütlesi yapma durumlarında, protein yeterince alınması çok önemlidir. Protein ihtiyacı karşılanmadan zayıflamak pek mümkün olmadığı gibi egzersizlerden kas elde edebilmek zor olacaktır.

Vücudun Protein İhtiyacı Ne Kadar?

Protein alımı, günlük alım ve kilo başına alım şeklinde değişir. Erkekler ve kadınlar için günlük alınması gereken protein miktarı sahip olunan kilo ve kütleyle alakalıdır. Erkeklerde kiloya bağlı günlük protein alımı 55 ile 91 gram arasında değişir. Kadınlarda bu miktar 45 ile 75 gram arasında değişir.

Bu değerler, kişinin spor yapmaması, normal yaşantıda olması halinde alınması gereken miktardır. Protein alımında dikkat edilmesi gereken, standart kiloya göre değerlendirmektir. Örneğin, 90 kilo ve 185 boyunda olan kişinin protein miktarının ne kadar olacağı, uzman görüşüyle belirlenebilir. Protein alımı az olduğu zaman, sorunlar ortaya çıkabilir.

Yeterli Protein Nasıl Alınır?

Protein kaynaklarında, günlük ihtiyaç miktarları alınabilir. Protein en fazla, süt ürünlerinde, kırmızı et, yumurta ve balıklarda bulunur. Bunun yanında baklagiller ve fındık benzeri yiyecekler, protein açısından zengindirler. Protein ihtiyacı, ekstra bir uğraşı olmayan kişiler için sağlıklı seviyede ilerler.

Kişi eğer günlük olarak düzenli beslenip, belirttiğimiz yüksek proteinli yiyeceklerde yeteri kadar faydalanıyorsa, ek takip yapması gerekmez. Sporla uğraşan kişiler için durum farklı olur. Düzenli spor yapılıyorsa, protein takibinin gerekli şekillerde yapılması gerekir. Vücudun egzersiz yapması, protein ihtiyacını artıracaktır. Konu hakkında uzman yorumu almak gerekebilir.

Protein Alımı Neye Göre Belirlenebilir?

Yukarı kısımda, erkekler ortalama protein alımının 55 ile 91 gram olduğunu belirttik. Kadınlarda ise bu ortalama 45 ile 75 gram arasındadır. Protein alımlarının belirlenmesinde dikkat edilen unsurlar, kişinin normal yaşantısıdır. Yani ortalama sayılabilecek kiloda olan kişiler, aktif olarak sporla ilgilenmeyip, egzersiz yapmıyorlarsa, yukarıdaki veriler geçerli olur.

Ama kişi egzersiz ve düzenli spor yapıyorsa, durum değişir. Kas kütleleri oluşturma için alınması gereken protein miktarları bu verilerle aynı olmayacaktır. Kısacası kişinin günlük protein ihtiyacını karşılaması için pek çok etken bulunur. Kişinin yaşam tarzı, kilosu, boyu, kütlesi ve benzeri tüm unsurlar, belirleyicidir. Bunlara dikkat edildiğinde protein alımı ideal noktaya ulaştırılabilir.

Proteinin Önemi

Vücut için ihtiyaç olan proteinin çok sayıda işlevi bulunur. Protein önemini şu şekilde açıklayabiliriz.

- Hücrelerin hareket etmesi, hücrelerin şekillerini belirlenmesi ve bölünmelerinde yardımcı görev görürler. Bu proteinler, tübülin ve aktin şeklinde isimlendirilir.

- Kas liflerinin hareket kabiliyetinin artırılmasında önemli görev görürler. Kas liflerinde hareketi kolaylaştıran proteinler aktin ve miyozin proteinlerdir.

Proteinlerin önemi elbette sadece bunlar değildir. Bunlar doğrudan etkileridir. Vücut için hayati önem ifade ederler. Vücudun birçok fonksiyonunun sağlanması proteinle mümkündür.

Protein İçeren Yiyecekler Neler?

Proteinler birçok besinde bulunur. Özellikle süt ürünleri, yumurta, et ürünleri ve balıklar protein bakımından zengindirler. En fazla protein içeren besinler sırasıyla şöyledir.

- Kırmızı et ürünleri

- Beyaz et ürünleri (kırmızı et alternatifidir)

- Baklagiller

- Süt ve süt ürünleri

- Yumurta

- Yoğurt

- Balık

- Kabak çekirdeği

Protein alımının düzenli alımı için periyodik olarak bu ürünlerin yeterli seviyelerde alınması önemlidir.



