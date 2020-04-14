Melasma olarak da bilinen güneş lekeleri, hormonel özellikleri sebebiyle kadınlarda daha sık rastlanan bir cilt problemidir. Deriye renk veren melanin hormonunun fazla salgılanması nedeniyle oluşan bu lekeler estetik anlamda bazı kaygıları da beraberinde getirmektedir. Ancak evde bile yapılabilecek basit yöntemlerle güneş lekelerini hafifletmek ve tamamen yok etmek mümkün olmaktadır. İşte, güneş lekelerine ait bilinmesi gerekenler. Güneş lekesi, güneşe aşırı maruz kalmanın dışında da oluşabilmektedir. Bu bağlamda; gebelik, doğum kontrol hapı kullanımı, genetik yatkınlık ve nazı tıbbi tedaviler de güneş lekesine sebep olmaktadır. Güneş lekeleri, çoğu zaman kendi kendine düzelse de bu lekelerin inatçı bir biçimde vücutta kaldığı zamanlar da olmaktadır. Bu sebeple de lekeleri geçirebilmek adına farklı yollara başvurulmaktadır.

Güneş lekelerine ne iyi gelir?

Güneş lekesi problemine karşı piyasada çok sayıda kozmetik ürünü satılmaktadır. Ancak içeriğinden tam olarak emin olunamayan bu ürünler yerine evde de bazı tedavi yöntemleri geliştirilebilmektedir. Bu bağlamda en sık başvurulan yöntemler arasında; limon suyu, elma sirkesi ve süt yer almaktadır. Bunlardan her birinin, hazırlandıktan sonra cildin problemli bölgelerine sürülmesi gerekmektedir.

Limon suyu içerisinde ciltte oluşan lekelerin rengini açabilecek ve ölü derileri soyabilecek etkili bileşenler yer almaktadır. Bu bağlamda hazırlanan limon suyunun, güneş lekeleri üzerinde yarım saat kadar bekletilmesi yeterli olmaktadır. Ancak limon suyu sürüldüğü zaman, kişinin güneş ışığından mutlaka uzak durması gerekmektedir.

Güneş lekeleri için elma sirkesi kullanmak isteyenlerin cilt özellikleri hakkında mutlaka dikkat etmesi gerekmektedir. Elma sirkesi, ciltte kızarıklığa sebep olduğu için hassas cildi olanların bu yöntemden uzak durması gerekmektedir. Bunun dışında kalan durumlar için, elma sirkesinin asit içeriği güneş lekelerini oldukça açmaktadır. Bu bağlamda yarım çay kaşığı limon suyu ile aynı orandaki sirke cilde sürülebilmektedir. Süt ise, hiçbir malzeme eklemeden doğrudan güneş lekeleri üzerine sürülebilmektedir. Bir pamuk yardımıyla leke üzerine sürülen süt, buradaki cildi beslemekte ve lekeleri de açmaktadır. Güneş lekeleri için sütten faydalanmak isteyenlerin bu uygulamayı 15 dakika vücudunda bekletmeleri yeterli olmaktadır.

Güneş lekeleri nasıl geçer?

Vücudunda oluşan güneş lekelerinden kurtulmak isteyenlerin öncelikle bu duruma neden olan faktörlerden uzaklaşması gerekmektedir. Leke, ilaç sebebiyle çıkıyorsa bu değiştirilmeli; güneş sebebiyle çıkıyorsa da güneş ışınlarından olabildiğince uzak durulmalıdır. Lekeye sebep olan faktörden uzak durulduğu takdirde vücuttaki renk dengesi eski haline dönmeye başlamaktadır. Ancak bu durumu düzeltmek için aloe vera ve yeşil çaydan faydalanmak da mümkün olmaktadır.

Aloe vera, çoğu cilt problemine karşı hem sade halde hem de maske haline getirilerek kullanılmaktadır. Bu bitkinin, güneş ışınlarından zarar görmüş lekeler üzerine sürülmesi de oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Bu bitkiden çıkarılan jelin, leke üzerinde açıcı bir etkisi olduğu gözlemlenmektedir. Ancak lekelerin açılma süresi, diğer yöntemlere nazaran daha uzun sürmektedir.

Yeşil çay ise, güneş lekelerine karşı kullanılabilecek belki de en basit yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda su içerisinde beklenen çay torbasının leke üzerinde bekletilmesi yeterli olmaktadır. Bunun dışında çay poşeti sıkıldıktan sonra bir pamuk yardımıyla da cilde sürülebilmektedir. Güneş lekelerini gidermek isteyenler yeşil çay yöntemini günde iki kez ciltlerine uygulayabilmektedir.

Güneş lekelerini geçiren ve yok eden yöntemler

Güneş lekelerine karşı savaşmak için kullanılabilecek en etkili yöntem oksijenli su tedavisi olarak gösterilmektedir. Düzenli kullanımlarda oksijenli suyun, güneş lekelerini büyük bir oranda tedavi ettiği gözlenmektedir. Bu ürünün neredeyse her evde bulunuyor olması da, leke tedavisi yapmak isteyen kişiler tarafından bir avantaj olarak görülmektedir. Oksijenli su, genellikle küçük yaralanma durumlarında başvurulan bir üründür. Sterilize etmenin yanı sıra oksijenli suyun, oluşan lekeleri azaltmaya yönelik yardımı da bulunmaktadır.

Oksijenli su ile güneş lekesini gidermek isteyenlerin, bu uygulamayı düzenli bir şekilde yapması gerekmektedir. Bu bağlamda oksijenli suyun bir pamuğa damlatılarak, leke üzerine sürülmesi gerekmektedir. Uygulamadan başarılı bir sonuç almak isteyenlerin her gece uyumadan önce oksijenli suyu kullanması gerekmektedir. Oksijenli su sürüldükten sonra ise durulama yapmaya gerek yoktur.

Güneş lekelerine iyi gelebilecek maske var mı?

Güneş lekeleri, yoğun olarak yüz çevresinde dağılım göstermektedir. Bu sebeple de lekeleri hafifletmeye yönelik destek alınabilecek maske tavsiyeleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda önerilen maskeler ise; muz maskesi, üzüm maskesi ve havuç maskesi olarak sıralanmaktadır.

Muz maskesi için muzun bir çatalla iyice ezilmesi ve yüze sürülmesi gerekmektedir. Muz içeriğindeki besinler sayesinde cildi beslemekte ve onarmaya yardımcı olmaktadır. Maskenin 15 dakika kadar yüzde durması ve kuruması gerekmektedir. Sonrasında da yüz ılık su yardımıyla bolca yıkanarak temizlenmektedir. Muz maskesi uygulamanın farklı bir yolu daha bulunmaktadır. Buna göre muz kabuğu ile güneş lekelerinin nazikçe ovulması da muzun ezilmesine benzer etkiler yaratabilmektedir.

Üzüm maskesi için gerekli malzemeler; 10 adet üzüm ve yarım su bardağı ılık sudur. Bu bağlamda maske, çekirdekleri alınan üzümlerin mikserde su ile çekilmesi şeklinde hazırlanmaktadır. Püre halindeki bu maske, daha önce temizlenen cilde sürülmeli ve yaklaşık yarım saat bekletilmelidir. Ardından da soğuk su ile temizlenmelidir. Üzüm maskesi, içeriği sayesinde cilde eski formunu kazanması için yardımcı olmaktadır. Havuç maskesinin içinde ise; 1 havuç ve 2 yumurta yer almaktadır. Bu bağlamda tüm malzemeler mikserde çırpıldıktan sonra yüze sürülmekte ve yarım saat sonra da ılık su ile durulanmaktadır.