Gümüşhanespor: 0 - Bayrampaşa: 1

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Mehmet Akıncık xx, Çağlar Öztürk xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Kadir Ari xx, Ahmet Güven xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Murat Kayalı xx (Hüseyin Altuğ Taş dk. 56 xx), Burak Sarı xx (Hasan Kaşıkara dk. 79 xx), Sancar Yıldırım xx (Tugay Adamcıl dk. 56 xx), Mehmet Cansın Çiçek xx
Bayrampaşa: Veysel Sapan xx, Güray Fırat xx, Gürcan Gözüm xx, İbrahim Can Köse xx, Tufan Zahid Arslan xx (Tahir Kurtuluş dk. 70 xx), Evren Kilarcı xx, Gökay İravul xx (Ömer Can Öndaş dk.90 ?), Semih Durmuş xx, Hamit Yıldırım xx (Ardahan Gündoğdu dk. 85 ?), Fatih Kara xx, Ali Kuleli xx
Gol: Güray Fırat (dk. 16) (Bayrampaşa)
Sarı Kartlar: Burak Sarı, Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor), Güray Fırat, Veysel Sapan (Bayrampaşa)
İHA