Gulfstream Park altılı tahminleri - Hakan Cantınaz yorumladı...

TAY TV Genel Yayın Yönetmeni ve Fanatik Hipodrom Yazarı Hakan Cantınaz bugün koşulacak Gulfstream Park yarışlarını sizler için yorumladı. İşte Hakan Cantınaz'ın Gulfstream Park altılı tahminleri...

Yoğun yağış nedeniyle dün olduğu gibi bugün de GULFSTREAM PARK'ta koşulacak çim pist yarışları KUMDA koşulacaktır. Yarış saatine yakın çıkan atların olabileceğini hatırlatırım.

Günün üçüncü ayağında, dişi safkanların katılabildiği Satış Koşusu'nda her ne kadar son yarışında beşinci kalmış olsa da o günkü rakiplere oranla çok daha uygun rakiplerle start alacak olan ve grubun en yüksek handikap puanına sahip ismi MS MESHAK'ın bu defa birinciliğe ulaşmasını bekliyor banko olarak öneriyorum.

ALTILI GANYAN

1.AYAK : 9-7-8-2-4-10 (İlk ayak 8 geldi)

2.AYAK : 8-5-2-7-1-4

3.AYAK : 7

4.AYAK : 10-13-4-8

5.AYAK : 3-8

6.AYAK : 4-14-2



