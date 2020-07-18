Guatr, genellikle vücutta iyot eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Guatr oluşmasının nedeni ayrıca, yeteri kadar hormon üretimi olmadığından kaynaklanabilir. Tedavi tipi, guatrın ortaya çıkma nedenine bağlı uygulanır. Hormon salınımı miktarına göre tedaviler geliştirilir.

Guatr nedir?

Nedeni genellikle iyot eksikliğine bağlanan, tiroit hormonlarının aşırı büyümesi sonrasında ortaya çıkan rahatsızlığa Guatr nedir. Guatr rahatsızlığı olan kişilerin boyun kısımlarında şişkinlikler oluşur. Ayrıca Guatr, nefes darlığı, öksürük sebebi olabilir. Hastalık, orta yaş üzeri insanlarda ve kadınlarda daha çok görülebilir. Boyun bölgesinde şişkinlik görüldüğü anda, doktora gidilmesi halinde tedavisinin daha sağlıklı yapılabileceği belirtiliyor.

Guatr belirtileri nelerdir?

Guatr rahatsızlığı, kimi hastalarda herhangi bir belirti vermez. Bazı hastalarda ise durum daha farklıdır ve genellikle kendisini boyun çene kısmında şişlik olarak gösterir.

Guatr kimi hastalarda boyun şişliğine bağlı gelişen, yutma güçlüklerine neden olabilir.

Kimi hastalarda nefes darlığı ve sık görülen öksürük ortaya çıkabilir.

Bununla beraber boyun bölgesinde ağrılar Guatr rahatsızlığı olduğunda meydana gelebilir.

Guatr rahatsızlığı belirtileri bunlar. Bilindiği üzere Guatr, hormonların çok veya az salgılanması nedeniyle ortaya çıkıyor. Normalden çok hormon salgılanırsa; çarpıntı, ishal, titreme, baş ağrısı, sinirlilik ve bulantılar görülebilir. Normalden daha az hormon salgılanırsa; uyku haller, kilo alma, saç dökülmeleri, kuru cilt görünümü, kabızlık sorunlarına neden olabilir.

Guatr tedavisi nasıl yapılır?

Guatr tedavisi, tanı durumuna göre uygulanır. Bu tamamen gelişen Guatr tipine göre değişir. Radyoaktif iyot tedavisi, ilaç tedavisi veya cerrahi yöntem uygulanabilecek yöntemlerden birisidir. Şayet hasta kişide hormon eksikliği bulunuyorsa, hormon düzenleyici ve arttırıcı ilaç önerilebilir.

Tersi durumda, yani hormon fazla salgılanıyorsa, tiroit hormonu baskılayan ilaç tedavisi uygulanabilir. Nodüler denilen Guatr durumunda ise cerrahi müdahaleye başvurulur. Cerrahi müdahale durumu, tamamen hastanın Guatr varlığına göre uygulanır. Kişide, kanser varsa veya Guatr fazlaysa, müdahale başlatılır.

Guatr neden olur?

Guatrın oluşumunun en büyük nedeni, iyot eksikliğinden kaynaklanıyor. İyot tiroit hormonu yapımında çok önemli göreve sahip olduğundan, eksiklik oluşması halinde işlevsel bozukluklar ortaya çıkabilir. İyot olmaması durumunda, beyin tiroit bezini, hormon yapması adına uyarmaya başlar. Ayrıca iyot fazlalığı oluşursa, yine Guatr ortaya çıkar. Ancak iyot eksikliği Guatr hastalarında çok daha baskındır.

Guatr rahatsızlığına neden olan diğer sebep ise Hashimoto tiroitidir. Bu durumda, bağışıklık sistemi, tiroit bezine önemli ölçüde zarar vermiş olur. Hipofiz bezi ise devamlı olarak Tiroit bezinden hormon yapmasını ister. Bu durumda, fazla hormon üretimi başlar ve Guatr ortaya çıkar.

Guatr nedenlerinden bir diğeri tiroit bezinde iltihaplanmalar oluşmasıdır. Yine gebelik dönemlerinde tiroit bezi büyümesi Guatr nedenleri arasındadır. Tüm bu durumlarda, erken tedavi oldukça önemlidir.

Guatr tedavisi için bitkisel çözüm ve öneriler

Bitkiler sadece Guatr rahatsızlığında değil, birçok hastalığa karşı etkili görev görürler. Her birinin içerisinde bulunan insan sağlığına faydalı bileşenler, bitkilere yönelmenin öneli nedenleri arasında. Guatr rahatsızlığında en çok bilinen bitkisel çözümler de ayrıca bulunur.

Her gün sarımsak tüketimi Guatr rahatsızlığına karşı kazanım için oldukça önemlidir.

Zeytinyağı Guatr rahatsızlığında faydalı olan diğer bitkisel çözümdür.

Ay çekirdeği, Guatr için çözüm olarak görülebilir.

Süt ürünler, yulaf ve soğan Guatr hastalarını kullanabileceği çözümler arasında yer alır.

Bununla beraber, taze fasulye, maydanoz, mantar, yumurta tüketimi Guatr rahatsızlığı için önemli çözümler arasında bulunuyor.

Guatr rahatsızlığına neden olan faktörler

Guatr rahatsızlığı sadece belli nedenlere bağlı gelişmez. Her bir ayrıntı Guatr oluşumunu etkileyebilir. Guatr oluşumunu tetikleyen çok sayıda neden bulunur.

Aşırı sigara kullanımı Guatra neden olabilir.

Yaşın ilerlemesi, 40 yaş ve sonrası dönem.

Bağışıklık siteminde sorunlar olması.

Göğüs veya boyun bölgelerini aşırı radyasyona maruz kalması, Guatr nedenleri arasındadır.

Guatr rahatsızlığı durumunda, alternatif çözümler öncesinde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bitki kullanımı tamamen uzmanların önerisi sonucu alınmalı ve buna göre tüketilmelidir.