Guardiola’dan öz eleştiri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin hocası Pep Guardiola, birtakım değerlendirmelerde bulundu. Sezonu şampiyon Liverpool’dan hayli uzak bir noktada bitirdiklerini unutamayacaklarını belirten Guardiola, bu sezon Premier Lig'de iyi bir sezon geçirmediklerini itiraf etti. Performanslarını mükemmelleştiremediklerini kaydeden Katalan çalıştırıcı, bu sebepten ötürü de Liverpool'un gerisinde kaldıklarını belirtti.