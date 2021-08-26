Premier Lig’in dev takımlarından Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ilk kez kulüpten ayrılmayı düşündüğü tarihi açıkladı. 50 yaşındaki teknik adam ESPN televizyonunun Brezilya yayınına konuştu.

Manchester City ile sözleşme yenilemeyecek

Geçen sezon Premier Lig şampiyonu olan Pep Guardiola, 2022-23 sezonu sonunda City ile bitecek sözleşmesini uzatmayacağını duyurdu. Bu tarihten sonra kulüp kariyerine ara vereceğini söyleyen deneyimli isim, milli takım çalıştırabileceğini ifade etti.

Guardiola, “Bir takımdaki 7 yılın ardından, durmam gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle ara vereceğim ve sonra ne olacağını göreceğiz. Durup diğer teknik direktörlerden bir şeyler öğrenmeliyim. Duruma göre, Avrupa’da, Güney Amerika'da veya Copa America’da oynayan bir takımı çalıştırabilirim. Bu deneyimi yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.







