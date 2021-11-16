Guardiola: Dünyada en çok çalışan her kimse o kişi benim

EXPO 2020 Dubai'de açıklamalarda bulunan İspanyol antrenör Pep Guardiola, felsefesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Guardiola, "Ben dahi değilim. Dünyada en çok çalışan her kimse ben o kişiyim ve oradayım. Bununla birlikte antrenmana ilk gelen ve son çıkan olmaya çalışıyorum. Bu bir sır değil. Açıkçası memnun olma kavramını da anlamıyorum. Kast ettiğim şey mutlu olmak değil, ikisi tamamen farklı. Ben efor harcamadan bir şey kazanmak istemiyorum. İnsanlar son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni alamadığımı söylüyorlar. Bunu kazanmak için daha fazla efor sarf edeceğim. Olursa bu iyi bir şey olur, olmazsa da yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Premier Lig'de 11 hafta sonunda ikinci sırada bulunan Manchester City, milli takım dönüşünde sahasında Everton ile karşılaşacak.