Guardiola, şampiyon olarak tamamladıkları 2020-21 sezonunun son maçı olan Everton mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, takımdan ayrılan Agüero hakkında, "Kalbimdeki kulüp olan Barcelona ile anlaşmak üzere. Tarihin en iyisi olan Messi ile oynayacak. Keyif alacağına eminim" ifadelerini kullandı ve yıldız oyuncunun transfer haberlerini doğrulamış oldu.





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