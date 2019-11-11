GTA 5, RDR 2, Borderlands 3 ve NBA 2K20 ne kadar sattı?

GTA 5 ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Oyun sonrasında PC için raflardaki yerini aldı. Yeni nesil konsolların satışa sunulması ile birlikte PlayStation 4 ve Xbox One için de raflardaki yerini alan GTA 5 muazzam bir satış başarısı elde etti.

Geçtiğimiz yıl PlayStation 4 ve Xbox One’a özel olarak satışa sunulan Red Dead Redemption 2 ise toplamda 26.5 milyon adet satmış. Elbette bu satış rakamlarına oyunun PC sürümü henüz dahil edilmiş değil. Hatırlanacağı üzere RDR 2 geçtiğimiz günlerde PC için de raflardaki yerini almıştı.

Stüdyonun popüler yapımlarından bir diğeri olan Borderlands 3 şimdiye kadar 7 milyon satarken, NBA 2K20 ise 6.5 milyon kopya satmış durumda. (CNN Türk)