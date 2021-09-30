Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak. Lazio'yu eli boş gönderen ve 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarı Kırmızılı ekip, Cengiz Ünder'li rakibini de devirip 2'de 2 yapmayı, yoluna fire vermeden devam etmeyi hedefliyor. Galatasaray, Marsilya ile tarihinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Cim Bom'un Fransız takımlarına karşı oynadığı maçlarda ise 6 galibiyeti, 9 yenilgisi bulunuyor. Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde deplasmanda Fransa’nın Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

MARSİLYA-GALATASARAY CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Velodrome Stadı'nda oynanacak Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Marsilya-Galatasaray ilk 11'ler:

Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit, Payet, Dieng

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Marsilya-Galatasaray maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1

Arena Sport Serbia

Arena Sport Croatia

beIN Connect France

beın Connect France 2

beIN Sports English

Blue Sport Liver

BT Sport 1

DAZN 1

Cosmote Sport 2

Nova Sport 3

Sky Sport Premium 1

Sky Sport 253

Sky Sport 3 Austria

Sky Sport 1 Hungary

TSN Malta 7

TV2 Sport Premium

Ziggo Sport

Aslan'ı Marcao taşıyacak!

Süper Lig'de Marcao'nun cezasının bitmesini dört gözle bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun Avrupa Ligi'ndeki performansıyla yine fark yaratacağı düşüncesine sahip. Lazio ile oynanan ilk karşılaşmanın yıldızı olan ve Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen Brezilyalı savunmacı, Marsilya deplasmanında da geride Nelsson'la birlikte görev yapacak. Sambacı'nın yokluğunda topu öne taşımakta bir hayli zorlanan Sarı- Kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim, tüm hücumları geriden Marcao'nun başlatmasını istiyor.

Hücumun lideri Morutan

Marsilya maçına yönelik son idmanda bu yönde bir çalışma yapıldığı ve Marcao'nun antrenmanda da son derece etkili bir oyun ortaya koyduğu bildirildi. Geride oyun kurmak için Marcao'yu görevlendiren Terim, ön tarafta ise liderliği Morutan'a veriyor. Rumen yıldızın Göztepe'ye attığı gol ve ortaya koyduğu performanstan çok etkilenen Fatih Terim, genç oyuncudan benzer bir oyunu Marsilya karşısında da bekliyor.

Göztepe galibiyetiyle moral buldu

Süper Lig’de 4 maç üst üste galibiyet alamayan Galatasaray, son haftada Göztepe’yi mağlup ederek hem kazanamama hasretini sonlandırdı hem de moral buldu. Süper Lig’e GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3 ve 4. haftalarda Kasımpaşa ile Trabzonspor ile berabere kaldı. Ardından 2 hafta üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor’a mağlup olan Galatasaray, 7. haftada Göztepe’yi yenerek kazanamama serisini noktaladı.

14 resmi maçın 12’sinde gol yedi

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 12’sinde gol yedi. Yaz transfer döneminde önemli bir kadro değişimine giden Galatasaray’da sakatlıklar ve cezalardan dolayı savunmada oynayan oyuncularda bir istikrar yakalanamadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de toplam 14 müsabakaya çıkan Galatasaray, 21 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. İki karşılaşma hariç tüm maçlarda gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, yine 2 maç hariç tüm mücadelelerde kalesinde en az 1 gol gördü.