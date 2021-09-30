Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da sakatlığı devam eden Arda Turan dışında eksik bulunmuyor. Tecrübeli futbolcunun yanı sıra ismi UEFA listesinde yer almayan Assuncao, Oğulcan, Aytaç ve kaleci Fatih Öztürk de Fransa'ya götürülmedi. Lazio’yu mağlup ederek Avrupa Ligi’ne lider başlayan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için Marsilya deplasmanından en az 1 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Velodrome Stadı'nda oynanacak Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Marsilya-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Marsilya: Pau Lopez, Saliba, Balerdi, Peres, Rongier, Gueye, Guendouzi, Gerson, Cengiz Ünder, Payet, Dieng

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Boey), Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil (Diagne)

Avrupa'daki 296. sınav

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 295 maçta 104 galibiyet elde ederken, 114 mağlubiyet yaşadı. UEFA'daki 85 maçta ise 34 galibiyet, 24 mağlubiyet yaşandı.

Fransızlar'a karşı: 6-9

Galatasaray, Marsilya ile tarihinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Cim Bom'un Fransız takımlarına karşı oynadığı maçlarda ise 6 galibiyeti, 9 yenilgisi bulunuyor.

Aslan'ı Marcao taşıyacak!

Süper Lig'de Marcao'nun cezasının bitmesini dört gözle bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun Avrupa Ligi'ndeki performansıyla yine fark yaratacağı düşüncesine sahip. Lazio ile oynanan ilk karşılaşmanın yıldızı olan ve Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen Brezilyalı savunmacı, Marsilya deplasmanında da geride Nelsson'la birlikte görev yapacak. Sambacı'nın yokluğunda topu öne taşımakta bir hayli zorlanan Sarı- Kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim, tüm hücumları geriden Marcao'nun başlatmasını istiyor.

Hücumun lideri Morutan

Marsilya maçına yönelik son idmanda bu yönde bir çalışma yapıldığı ve Marcao'nun antrenmanda da son derece etkili bir oyun ortaya koyduğu bildirildi. Geride oyun kurmak için Marcao'yu görevlendiren Terim, ön tarafta ise liderliği Morutan'a veriyor. Rumen yıldızın Göztepe'ye attığı gol ve ortaya koyduğu performanstan çok etkilenen Fatih Terim, genç oyuncudan benzer bir oyunu Marsilya karşısında da bekliyor.

3 puanla liderlik koltuğunda

Galatasaray ve Marsilya’nın yanı sıra İtalya’nın Lazio ile Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu’nda ilk maçlar sonucunda Sarı Kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.

Aslan avantajını sürdürmek istiyor

Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor. Geçen sezon Ligue 1'i 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi’ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Göztepe galibiyetiyle moral buldu

Süper Lig’de 4 maç üst üste galibiyet alamayan Galatasaray, son haftada Göztepe’yi mağlup ederek hem kazanamama hasretini sonlandırdı hem de moral buldu. Süper Lig’e GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3 ve 4. haftalarda Kasımpaşa ile Trabzonspor ile berabere kaldı. Ardından 2 hafta üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor’a mağlup olan Galatasaray, 7. haftada Göztepe’yi yenerek kazanamama serisini noktaladı.

14 resmi maçın 12’sinde gol yedi

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi maçın 12’sinde gol yedi. Yaz transfer döneminde önemli bir kadro değişimine giden Galatasaray’da sakatlıklar ve cezalardan dolayı savunmada oynayan oyuncularda bir istikrar yakalanamadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de toplam 14 müsabakaya çıkan Galatasaray, 21 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. İki karşılaşma hariç tüm maçlarda gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, yine 2 maç hariç tüm mücadelelerde kalesinde en az 1 gol gördü.

Marsilya'nın kozu Cengiz Ünder

Galatasaray karşısında Fransız ekibinin en önemli kozlarından biri milli futbolcu Cengiz Ünder olacak. Kadrosunda Dimitri Payet, Gerson, Matteo Guendouzi, William Saliba, Boubacar Kamara ve Arkadiusz Milik gibi önemli futbolcuları bulunduran Marsilya’da milli futbolcu Cengiz Ünder de forma giyiyor. Yaz transfer döneminde Roma’dan Marsilya’ya transfer olan Cengiz, mavi-beyazlı ekibin en golcü 2. oyuncusu durumunda. Bu sezon oynanan resmi maçlarda 5 gol atan Payet ilk sırada yer alırken Cengiz, 4 kez fileleri havalandırarak takımına önemli katkıda bulundu.

Düdük Pawel Raczkowski'de

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde deplasmanda Fransa’nın Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Raczkowski’nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.