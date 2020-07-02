Griezmann'ın aklı Manchester United'da

Beklentileri karşılayamadığı Barcelona'da son maçlarda yedek kalmaya başlayan Antoine Griezmann'ın yeni sezonda Manchester United forması giymek istediği belirtildi.

02 Temmuz 2020, Perşembe 20:08 Son Güncelleme:
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Griezmann'ın aklı Manchester United'da

Katalan devi Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, bir türlü beklentileri karşılayamazken son olarak da Messi ile kavga ettiği haberleri ile gündeme gelmişti. Fransız oyuncu, son maçlarda ise Barcelona'da yedek kalmaya başladı. 

Mundo Deportivo'ya göre ise Griezmann, daha önce kendisiyle ilgilenen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olmayı istiyor. 

Quique Setien ile arasının bozuk olduğu belirtilen Griezmann için Manchester United'ın ise bu yaz bir hamle yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. 

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