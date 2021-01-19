Uluslararası Zagreb Open Güreş Turnuvası’nda Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı ve topladıkları 122 puanla takım halinde şampiyon oldu. Turnuvada İsveç 108 puanla ikinci, Ukrayna 95 puanla üçüncü sırada yer aldı. Fransa Grand Prix’sinde ise Ay-Yıldızlılar 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazandı, 305 punla takım halinde şampiyon oldu. Turnuvada Azerbaycan 160 puanla 2.'liği, 151 puanla Fransa 3.'lüğü elde etti.