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Grekoromende Türkiye'den çifte şampiyonluk

Grekoromen Güreş Milli Takımımız iki grup şekilde biri Hırvatistan'daki Zagrep Open, diğeri de Fransa'daki Grand Prix'de mücadele etti. Türkiye her iki turnuvada da takım halinde şampiyonluğa uzandı.

19 Ocak 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Grekoromende Türkiye'den çifte şampiyonluk

Uluslararası Zagreb Open Güreş Turnuvası’nda Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı ve topladıkları 122 puanla takım halinde şampiyon oldu. Turnuvada İsveç 108 puanla ikinci, Ukrayna 95 puanla üçüncü sırada yer aldı. Fransa Grand Prix’sinde ise Ay-Yıldızlılar 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazandı, 305 punla takım halinde şampiyon oldu. Turnuvada Azerbaycan 160 puanla 2.'liği, 151 puanla Fransa 3.'lüğü elde etti.

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