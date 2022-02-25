İstanbul'da yapılan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası'nın 2'nci gününde grekoromen stilde 72, 77 ve 82 kilo ile kadınlar serbest stilde 57, 62, 68 ve 76 kilo maçları yapıldı. Kadınlar maçlarının ilk gününde Türkiye madalya kazanamadı. Dün başlayan ve 10 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı, bugün yapılan 3 sıklet sonunda turnuvayı tamamladı. Akşam seansında yapılan maçlar sonunda milliler 3 altın, 2 bronz madalya kazanarak Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası'nı toplamda 15 madalya ile tamamladı.

NEFES KESEN MAÇLAR

Grekoromen stil 72 kilo final maçında Selçuk Can, Letonyalı Kristupas Sleieva ile karşılaşacaktı ancak Letonyalı sporcu sakatlığından dolayı maça çıkamadı ve Selçuk Can altın madalya kazanan isim oldu.

72 kilo bronz madalya maçında ise iki Türk sporcu karşılaştı. Murat Dağ ve Ensar Karabacak arasında çekişmeli geçen maçta her iki yarıda atak güreşen Murat Dağ, Ensar Karabacak’ı 8-5 yenerek bronz madalyaya uzanan taraf oldu.

77 kiloda ise Furkan Bayrak bronz madalya için Kazak Demeu Zhadrayev ile karşılaştı. İlk devreyi 1-0 yenik kapatan milli güreşçi Bayrak, ikinci devrenin ilk dakikasında yapmış olduğu atakla skoru 5-1’e getirdi. Son 30 saniyede maçı Demeu Zhadrayev 6-3’e getirse de Furkan Bayrak karşılaşmayı 6-5 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

77 kilo final maçında Yunus Emre Başar da Azerbaycan’dan Sanan Süleymanov karşısında ilk devreyi 1-0 yenik kapattı. İkinci deyreye milli sporcu hareketli başladı ve 2-1 öne geçti. Ancak maçın son dakikasında Yunus Emre Başar 2-1 önde olduğu karşılaşmada sağ omuzundan sakatlandı. Yapılan müdahalenin ardından maça devam eden Başar, Azerbaycan’dan Sanan Süleymanov’u 2-1 yenerek altın madalyaya uzanan taraf oldu.

82 kiloda ise Burhan Akbudak altın madalya için Moldovalı Mihail Bradu ile karşılaştı. İlk devre karşılıktı ataklarla geçti. İkinci devrenin ilk dakikalarında karşılıklı alınan puanlarla skor 1-1 oldu. Son dakikaya girilirken Burhan 2-1 öne geçti ve bu skorla maçı kazanarak altın madalyaya uzanan taraf oldu.

Öte yandan bugün yapılan final karşılaşmalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcı Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, eski şampiyonlar ve sporseverler birlikte izledi.

Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası'na yarın yapılacak olan kadınlar ve erkekler serbest stil maçlarıyla devam edilecek. Sabah eleme karşılaşmaları ile başlayacak olan turnuvada kadınlar serbest stil 50, 53, 55, 59, 65, 72 erkeklerde ise 97 ve 125 kilolarda maçlar yapılacak.

DHA