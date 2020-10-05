Grekoromen Güreş Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli önlemleri alarak Grekoromen Güreş Milli Takımı’nın çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yoğun çabaları ile belirlenen tedbirlere uyarak hazırlanan milli sporcuların dünya şampiyonası için güç depoladığı belirtildi.

Sırbistan’da aralıkta yapılması planlanan Dünya Güreş Şampiyonası için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiği kaydedilen ay yıldızlı ekipteki tüm sporcuların, son derece hırslı ve istekli oldukları belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın da yapılan çalışmaları yakından takip ettiği kaydedildi.