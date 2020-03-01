Fanatik Youtube kanalında ekranlara gelen, Nihat Uzel'in hazırlayıp sunduğu "Bir Kulüp İki Efsane" programının konukları Göztepe, Gürsel Aksel ve Halil Akbunar'dı. Bu videoda sizlerle İzmir'in incisi Göztepe'yi ve bu kulübe adını efsane olarak yazdıran iki simgeyi hatırlayacağız. Videonun tamamını YouTube kanalımızdan seyredip, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde kariyerini incelemesini istediğimiz efsaneyi ise yorum olarak videonun altına yazmayı unutmayın!

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