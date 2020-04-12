Göztepe Kulübünün twitter hesabından yapılan ve Totem’in fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, "Uzun yıllardır kulübümüzün ve Güzelyalı sakinlerinin neşesi olan Totem, üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. Dün gerçekleşen olayla ilgili görüntüler tespit edilip İzmir Emniyeti ile paylaşılmıştır. Seni özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.