Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Göztepe’nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk için 4 takım sıraya girdi. Stoperde görev yapan ve takımın en golcü oyuncusu olan 25 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in istediği ifade edildi.

Göztepe ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Alpaslan için Başkan Mehmet Sepil’in hatrı sayılır bir bonservis bedeli belirlediği ve bütçenin rahatlaması için oyuncuyu satmaya sıcak baktığı vurgulandı.