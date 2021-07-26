Sarı-kırmızılıların Polonya'nın Rakow takımından kadrosuna dahil ettiği Sloven oyuncu için 2.7 milyon Euro bedel ödediği, bu ücretin 2 taksitle verileceği vurgulandı. Geçen sezon Polonya Ligi'nde 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 6 gol atıp 5 de asist yaptı. Başkan Mehmet Sepil önceki haftalarda yaptığı açıklamalarda, genç futbolcuları bonservis bedelleriyle transfer ettiklerini söyleyerek, " Göztepe belki de en fazla bonservis parası ödeyeceği sezonu geçirecek" demişti.

TRANSFERDE YENİ HAMLE

Göztepe'nin Sporting Club de Lyon'dan Seydine N'Diaye'yi de transfer ettiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Futbol Federasyonu kayıtlarında görünmeyen 23 yaşındaki stoperi Hollanda'nın FC Dordrecht takımına kiraladığı belirtildi. Bu sezonu Hollanda 2'nci Ligi'nde geçirecek Senegal asıllı Fransız futbolcunun 2022-2023 sezonunda yeniden Göztepe'ye döneceği kaydedildi. Göztepe, FC Wacker'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Şefik Abalı'yı da yine Hollanda Ligi temsilcilerinden SKU Amstetten'e kiralamıştı.

Öte yandan Göz-Göz, Erzurum kampında yeni sezonun ilk hazırlık maçını 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'la oynadı. Maçın 12'nci dakikasında geriye düşen İzmir ekibi 32'nci dakikada Efe'nin golüyle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

DHA