Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'de transferde Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'in renklerine bağlayan Göztepe rotasını Portekizli futbolculara çevirdi. Daha önce Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen orta saha Manuel Fernandes'i gündeme alan sarı-kırmızılıların Porto'dan ayrılan golcü Jorge Hernani ve CSKA Sofya'da oynayan orta saha Tiago Rodrigues'le ilgilendiği ifade edildi. İki futbolcunun da bonservislerinin elinde olması önetimin elini güçlendirirken, özellikle kulübün Hernani ismi üzerinde durduğu vurgulandı.

Birçok oyuncuyla temas halinde olan Göztepe'de son kararı teknik direktör Tamer Tuna'nın vereceği bildirildi. Kariyerine ülkesinin Mirandela takımında başlayan 27 yaşındaki Hernani, Vitoria Guimaraes'te oynadıktan sonra 2014-2015'te Porto'ya transfer oldu. Ardından Yunanistan'ın Olympiakos takımına giden oyuncu 2017-2018 sezonunda tekrar Porto'ya döndü. Hernani geçen sene Porto'da 20 resmi maçta görev alıp 3 gol, 1 asistle oynadı. CSKA'dan ayrılan 27 yaşındaki Rodrigues ise Amarante, Vitoria Guimaraes, Nacional ve Maritimo'dda forma giydi. Rodrigues CSKA'da 40 müsabakaya çıkıp 9 gol attı.