Kadrosunda Jerome, Deniz kadah, Eren Derdiyok gibi forvet oyuncuları bulunan Göztepe sezonun ilk yarısında bu isimlerden sadece 1 gollük katkı almıştı. Tek golü Jerome atmıştı. Hem bu isimlerin kötü performansı hem de ikinci yarıda açılacak olan yeni stadına flaş bir forvet transferiyle girmeyi hedefleyen İzmir ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Göz Göz’ün bu paralelde iki ismi gündemine aldığı, Loic Remy ve Emmanuel Adebayor için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Öncelik Remy’de

Fransa’nın Lille takımında bu sezon 11 maça çıkıp 3 gol atan Loic Remy ismine ağırlık veren İzmir ekibinin 33 yaşındaki forvet için kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Fransız kulübü Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle ayrılma ihtimali yüksek olan deneyimli oyuncu için her türlü fedakarlığın yapılacağı öğrenildi.

İkinci yarı başlamadan..

Göz Göz’ün Remy’de istediği sonucu alamazsa Adebayor alternatifini düşündüğü de gelen haberler arasında. İlk yarıyı Kayseri’de geçiren Togo’lu oyuncu, devre bitmeden alacakları ödenmediği gerekçesiyle Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılmıştı. 35 yaşındaki oyuncu sıkıntılı günler yaşayan takımında 8 maça çıkıp 2 gol 1 asist üretmişti. Göz Göz forvet transferini önümüzdeki hafta başlayacak ikinci yarı öncesi bitirmeyi hedefliyor.