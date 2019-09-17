Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden kurtuluş mücadelesinin verildiği son 5 haftada forma şansı bulamayan 33 yaşındaki oyuncu bu sene ise tercih edilmedi. İlk 3 haftada oynanan Antalyaspor, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarının sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıkan Yasin, Çaykur Rizespor deplasmanında ise 1 dakika bile şans bulamadı. Berabere giden maçta Teknik Direktör Tamer Tuna, Eren'le birlikte genç oyuncular Batuhan ve Ege'yi koz olarak sahaya sürerken, Yasin'i oynatmayı düşünmedi. İlk haftadaki Antalyaspor maçına kulübede başlayan Yasin ikinci yarıda Deniz'in yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş karşısında ise 11'de görevlendirilen deneyimli oyuncu 61 dakika sahada kalabildi ve yerini Castro'ya bıraktı. 3. haftadaki Denizlispor sınavında da kızağa çekilen Yasin, son 6 dakikada Halil'in yerine şans buldu. Son Çaykur Rizespor müsabakasında 90 dakika yedek oturan Yasin Öztekin'in gözden çıkarıldığı iddia edildi. Geçen sezonun devre arasından bu yana takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Yasin'in ara dönemde Göztepe'den gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Göz-Göz'e geçen sezonun başında Galatasaray'dan transfer edilen Yasin ilk devrede gösterdiği performansla takımının en skoreri oldu. İlk 16 maçta sürekli forma şansı bulan Yasin, 7 gol kaydetti. Ancak ikinci yarıda sakatlıklar yaşayan ve düşüşe geçen oyuncu eski günlerini arattı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)