Mevcut yönetim ve Sport Republic şirketinin yetkilileri Göztepe ’de kadro yapılanması konusunda yoğun bir mesaiye başladı. Devri resmileştirmek için hukuki süreci de yöneten kurmaylar önce teknik ekibi belirlemek için kolları sıvadı.

Teknik direktörlerden Hüseyin Eroğlu, Bülent Korkmaz, Tamer Tuna ve Volkan Demirel gibi isimleri listeye ekleyen Sarı- Kırmızılılar’ın top başına kadar kadro yapılanmasını büyük ölçüde tamamlayacağı ifade edildi. Rasmus Ankersen’in ise İzmir’e gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.