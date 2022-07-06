Son olarak kaptanı Halil Akbunar'ı Belçika'nın Westerlo takımına gönderen sarı-kırmızılılar, Berkan Emir'le de yollarını ayırdı. Göz-Göz ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli sol bekin Eyüpspor'a gönderildiği ifade edildi. Göztepe 'nin Berkan'a karşılık Eyüpspor'dan 1 milyon TL'lik bonservis bedeli aldığı vurgulandı. Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor 'dan gelen Berkan, 4 sezon düzenli olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen sezon 32 Süper Lig maçına çıkan 34 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibi ile küme düşme acısı yaşadı. Zaman zaman taraftarın tepkisiyle karşılaşan Berkan, 33 karşılaşmada 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

DHA