Son 3 maçında Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarından puan çıkaramayan Göztepe ’de teknik direktör Nestor El Maestro’nun da kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı. Sezonun 3’üncü haftasından sonra Göztepe’nin başına geçen Sırp çalıştırıcıyla Sarı-Kırmızılı takım bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı. İlk maçında Başakşehir karşısında 2-1 galibiyet alan Maestro’nun Göztepe’si ardından 3’te ‘0’ yaparak hayal kırıklığı yarattı ve düşme hattına geriledi. Başkan Mehmet Sepil’in 38 yaşındaki teknik adamla toplantılar gerçekleştirdiği ve kötü gidişatın nedenlerini sorduğu vurgulandı.

Yerli gelecek

Göztepe’nin cumartesi günü evinde oynayacağı Giresunspor müsabakasında olası bir puan kaybı halinde Maestro ile yolların ayrılabileceği vurgulandı. Ege temsilcisi takımı yeniden bir yerli isme emanet etmek istiyor. Hedefte ise Samet Aybaba’nın olduğu konuşuluyor. Samet Aybaba, son olarak Adana Demirspor’u Süper Lig ’e taşımış ve Balotelli krizinden sonra takımdan ayrılmıştı.