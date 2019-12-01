Bornova Stadı’nda tribünler tıklım tıklım dolarken, yaklaşık 8 bin Sarı-Kırmızılı futbolsever, atkı, flama ve bayraklarla görsel şov hazırladı. Fenerbahçeliler de misafir kale arkası tribünü tamamen doldurdu. Göztepeli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına tam destek verirken, bir an olsun susmadılar. Öte yandan maçı öncesi ve sonrasında İzmir emniyeti Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı´nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Üzerinde kesici, yanıcı ve patlayıcı madde olanlar stadın çevresine dahi sokulmadı.