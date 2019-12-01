Göztepe'de mütiş tribün

Göztepe taraftarları, Fenerbahçe maçına büyük ilgi gösterdi.

01 Aralık 2019, Pazar 06:01
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Göztepe'de mütiş tribün

 Bornova Stadı’nda tribünler tıklım tıklım dolarken, yaklaşık 8 bin Sarı-Kırmızılı futbolsever, atkı, flama ve bayraklarla görsel şov hazırladı. Fenerbahçeliler de misafir kale arkası tribünü tamamen doldurdu. Göztepeli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına tam destek verirken, bir an olsun susmadılar. Öte yandan maçı öncesi ve sonrasında İzmir emniyeti Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı´nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Üzerinde kesici, yanıcı ve patlayıcı madde olanlar stadın çevresine dahi sokulmadı.

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