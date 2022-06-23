Sarı-kırmızılılarda taraftarlar devir süreci, teknik direktör ve transferleri heyecanla bekleyip sosyal medyada rakiplerden geç kalındığı eleştirileri getirirken, kurmayların pazartesiden itaberen kolları sıvayacağı ifade edildi.

Göztepe 'de bu hafta İzmir'e dönmesi beklenen Sports Rebublic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı, eski İtalyan kaleci Roberto Galiardi'nin şirketin diğer kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'un transfer görüşmeleriyle uğraştığı için önümüzdeki hafta İzmir'de olacağı ve A takım yapılanmasına başlayacağı öğrenildi. Galiardi, Ankersen'in Sports Republic aracılığıyla yüzde 70'ini alacağı Göztepe'de futbolun tek patronu olacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)