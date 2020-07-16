Göztepe fomasıyla toplam 99 maça çıkıp kulüp tarihinin en çok görev yapan yabancı oyuncusu olan Portekizli Castro son 6 maçın 3'üne yedek kulübesinde başladı. Deniyimli futbocu sadece 1 müsabakada 90 dakika sahada kalabildi.

Geçen sezondan bu yana büyük beklentilerle gelmesine rağmen takımın gol yükünü çekemeyen İngiliz forvet Jerome ise sadece Trabzonspor karşılaşmasında oynadı. Jerome diğer 5 maçta ise kadroya dahi giremedi. Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Wallace Reis de verilen aranın ardından oynanmaya başlayan maçlarda 1 dakika bile sahaya çıkamadı. Göz-Göz'ün önemli isimlerinden Gassama da formayı mevkidaşı Murat'a kaptırdı. Senegalli oyuncu 6 karşılaşmanın 3'ünde oynadı, 3'ünde ise yedek bekledi. Göztepe'de Castro, Jerome ve Reis'in lig bitiminde mukaveleleri sona erecek.

DHA



