Göztepe'de Gassama, Castro, Reis ve Jerome gözden düştü

Süper Lig'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alarak galibiyetle tanışamayan Göztepe'de özellikle 4 yabancı futbolcu gözden düştü. Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda takımın as futbolcularından sağ bek Gassama, orta saha Castro, stoper Reis ile golcü Jerome düzenli forma giyemedi.

16 Temmuz 2020, Perşembe 12:08 Son Güncelleme:
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Göztepe'de Gassama, Castro, Reis ve Jerome gözden düştü

Göztepe fomasıyla toplam 99 maça çıkıp kulüp tarihinin en çok görev yapan yabancı oyuncusu olan Portekizli Castro son 6 maçın 3'üne yedek kulübesinde başladı. Deniyimli futbocu sadece 1 müsabakada 90 dakika sahada kalabildi. 

Geçen sezondan bu yana büyük beklentilerle gelmesine rağmen takımın gol yükünü çekemeyen İngiliz forvet Jerome ise sadece Trabzonspor karşılaşmasında oynadı. Jerome diğer 5 maçta ise kadroya dahi giremedi. Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Wallace Reis de verilen aranın ardından oynanmaya başlayan maçlarda 1 dakika bile sahaya çıkamadı. Göz-Göz'ün önemli isimlerinden Gassama da formayı mevkidaşı Murat'a kaptırdı. Senegalli oyuncu 6 karşılaşmanın 3'ünde oynadı, 3'ünde ise yedek bekledi. Göztepe'de Castro, Jerome ve Reis'in lig bitiminde mukaveleleri sona erecek. 

DHA


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