Göztepe’de bombardıman başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarına dün Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yerli futbolcuların katılımıyla başlayan Göztepe’ye iç transferde müjdeler geldi. Lig bitiminde başta kaptan kaleci Beto olmak üzere Castro, Jerome, Reis, Wilczek ve Deniz’le yollarını resmen ayıran sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona eren 5 futbolcusuyla her konuda anlaşma sağladı.

Günlerdir Napoleoni, Mossoro, Titi, Berkan ve Soner’le görüşme halinde olan yönetim mutlu sona ulaştı. Teknik direktör İlhan Palut’un mutlaka kalmalarını istediği oyuncularla resmi sözleşmelerin hafta içinde atılması bekleniyor.