Kurmayların da iyi bir gelir karşılığında Arslanagic'i gönderme kararı aldığı vurgulandı. Sezon başında Belçika'nın Gent takımından gelen 29 yaşındaki futbolcu, 32 Süper Lig maçında görev aldı. İstikrarlı bir tablo ortaya koyan Arslanagic, 2709 dakika süre alıp 2 kez fileleri sarstı. Göztepe , Arslanagic'in yanı sıra kadro dışı kalan kaleci İrfan Can, kaptan Halil Akbunar ve stoper Atınç Nukan'ı da satacak.

DHA