Mağlubiyetlerin yarasını milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık arada sarmak isteyen Göztepe , 2 günlük iznin ardından antrenmanlara yeniden başladı.

Göztepe'de Slovenya Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Malta ve Rusya maçları için milli kafileye dahil edilen Tijanic ve Ümit Milli Takım 'ın 12 Ekim Salı günü Kazakistan U21 Milli Takımı ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna davet edilen altyapı patentli kaleci Arda Özçimen, çalışmalarda yer almayacak.