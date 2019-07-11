Başkan Mehmet Sepil yönetiminde son yıllarda Spor Toto Süper Lig'de yer alan futbol şubesindeki başarısının yanı sıra hentbol başta olmak üzere yelken, yüzme, rüzgar sörfü, jimnastik, okçuluk gibi branşlarda da yaptığı yatırımla adından söz ettiren Göztepe, yıllar sonra voleybolda parkeye dönüyor. Bir dönem voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde boy gösteren sarı-kırmızılıların Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki İzmir temsilcilerinden Rota Koleji Spor Kulübü'yle yarışmacı haklarını devralmak için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Hentbolda küçülmeye giden sarı-kırmızılılar, voleybolda Rota Koleji A takım ve altyapısını devralıp adını Göztepe olarak değiştirecek. Yeni sezonda yine 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'nin hedefini Sultanlar Ligi olarak belirleyeceği belirtildi. Karşıyaka'nın da yer aldığı Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde sporseverler yeni sezonda tekrar İzmir derbisi izleyecek. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin bitişiğine yelken ve sörf tesisleri de kuran Göztepe, rüzgar sörfünde Fulya Ünlü'nün yanı sıra 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak ilki başaran İzmirli jimnastikçi Ferhat Arıcan ile okçu Yasemin Ecem Anagöz'ü kadrosuna katmıştı.

DHA