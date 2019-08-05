Göztepe voleybolda sona doğru

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını devralan sarı-kırmızılılar, yasal prosedürleri yerine getirip Voleybol Federasyonu'nun onayını beklemeye başladı. Rota Koleji'yle anlaşmalarının bir spor kulübü ve eğitim kurumu arasındaki iş birliği olduğunu söyleyen amatör şubeler sorumlusu Deniz Durmaz, "Göztepe 10 yıl aradan sonra A takım kategorisinde liglere dönecek" dedi.

"Altınbaş döneminde 1'inci Lig'e çıkan ama kapatılan şubemiz vardı" diyen Durmaz, "Altyapılarda 3 yıldır yarışmacı takım düzeyinde varız. A takım düzeyinde tekrar eski günlerimize dönmek için önümüze bir proje geldi. Altyapıda Türkiye'nin sayılı takımlarından Rota Koleji'nden teklif aldık. İş birliğimiz yalnız sportif değil. Altyapı oyuncularımıza burs imkanı, antrenman sahası sağlayacaklar. Bu bir devir değil, İzmir'in iki kurumunun iş birliği. Voleybol Federasyonu'na evraklarımızın tamamını verdik. Onay bekliyoruz. Anlaştığımız oyuncuları sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Bayramdan sonra resmi duyuruyu yapacağız" diye konuştu.

MAÇLAR ALSANCAK'TA

Göztepe, voleybolda iç saha maçlarını Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda oynayacak. Geçen yıl Rota Koleji'ni çalıştıran ve son olarak Göztepe 1'inci Lig'e çıktığında dümeninde yer alan İlker Alkan sarı-kırmızılı takımda görev alacak. Göztepe Amatör Şubeler Sorumlusu Deniz Durmaz, ilk yıl orta sıraları hedefleyen, genç ağırlıklı bir takım olacaklarını, önümüzdeki sezonlarda yabancı oyuncu oynatmadan Sultanlar Ligi'ne çıkmaya çalışacaklarını söyledi.

DHA