Sezona Ünal Karaman'la başlayıp Nestor El Maestro ile devam eden Göztepe , Sırp teknik adamla üst üste 4 yenilgi aldıktan sonra Kasımpaşa'yı deplasmanda yenip rahat nefes aldı ancak hala düşme hattından kurtulabilmiş değil. Ve takımın en önemli isimlerinden, kaptan Halil Akbunar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Halil, geçtiğimiz hafta ilk yarı bitmeden kenara gelmişti, hafta arası birçok antrenmanı da kaçırdı. Büyük ihtimalle zorlu maçta forma giyemeyecek. Halil dışında Wilker Angel ve Marko Mihojevic'in de sakatlıkları bulunuyor. El Maestro geldiği andan itibaren hep 4'lü savunmayla çıkmıştı fakat Kasımpaşa karşısında onu ilk kez, takımı sahaya 3-4-3 olarak sürerken gördük. Bu deneme 1 haftalık mıydı, yoksa Trabzonspor karşısında da benzer şekilde takımını oynatacak mı merakla bekliyoruz... Cezası biten Dino Arslanagic bu düzene nasıl adapte olacak? Dzenan Burekovic yerine sol kanatta Berkan Emir mi ilk 11'de başlar? Halil Akbunar yerine Lourency mi görürüz yoksa Makana Baku hamlesi gelir mi? Tüm soruların cevabı maç saati belli olacak...

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Trabzonspor ise Fenerbahçe engelini 3-1 geçerek Süper Lig'de liderliği oturdu. Bordo-mavili ekip büyük maçta hanesini 3 puan yazdırdı fakat çok önemli 2 ismi de kaybetti... Sağ bek Bruno Peres ve sol açık Anthony Nwakaeme sakatlandı, deplasmana da götürülmedi. Kötü haber, Yunus Mallı ile Anders Trondsen'in antrenmanda sakatlandıkları bilgisi geçildi; Abdulkadir Parmak ve Fode Koita'yla birlikte eksik sayısı 6 oldu. İyi haber ise, Andreas Cornelius sorunu çözüldü. Danimarkalı golcü, eşinin doğumu için memleketine gitmiş ve son antrenmanlarda yer almamıştı. Kafile İzmir'e hareket ederken de haliyle onlarla birlikte değildi fakat bugün sabahtan takımın kamp yaptığı otelde olacağı ve mücadelede yedekten de olsa yer alacağı öğrenildi. TD Abdullah Avcı, iyileşen ve kamp kadrosunda yer alan Marek Hamsik'i hemen maçın başında risk etmeyecek. Fenerbahçe maçından farklı olarak orta alanı Siopis, Berat & Bakasetas" üçlüsünden oluşturacak. Abdülkadir Ömür'i ise Nwakaeme'nin yerine sağ kanatta görevlendirecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe'nin ligdeki son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Trabzonspor'un ligdeki son 4 maçında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %59'luk kesim Fenerbahçe galibiyetiyle ligin zirvesine yerleşen Trabzonspor'dan, İzmir'de de 3 puan bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmadan en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.