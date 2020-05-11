Son dakika | İlhan Palut'un annesi vefat etti!
Göztepe'nin teknik direktörlüğünü yapan İlhan Palut'un annesi Leyla Palut hayatını kaybetti. Fanatik ailesi olarak, Leyla Palut'a Allah'tan rahmet, İlhan Palut, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu arada Göztepe ve Hatayspor kulüpleri Leyla Palut için başsağlığı mesajları yayınladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut'un acı günü... Genç teknik adamın annesi Leyla Palut'un vefat ettiği öğrenildi.
Fanatik ailesi olarak, Leyla Palut'a Allah'tan rahmet, İlhan Palut, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Hatayspor açıklama yayınlandı!
Eski teknik direktörümüz, hemşehrimiz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Leyla Palut’a yüce Allah’tan rahmet, İlhan Palut’a ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Göztepe'de başsağlığı mesajı yayınladı...
Başımız Sağolsun: Teknik Direktörümüz İlhan Palut’un annesi Leyla Palut’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.