Geçen yıldan bu yana devir edileceği iddiaları kesilmeyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, Kurban Bayramı öncesi, "Şartlar oluşursa Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasını yapıp, gelen tekliflere yeşil ışık yakarken, taraftarlar, eleştiriler üzerine Sepil'e sahip çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübü 6 yıl önce 2. Lig'den alarak Süper Lig'de kalıcı hale getiren, tarihindeki ilk stadına kavuşturan Sepil'e sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, "SeniYalnızBırakmayız" etiketiyle destek verdi.

Binlerce taraftarın destek mesajı, etiketi Türkiye gündeminde ilk sıralara taşıdı.