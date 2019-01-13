Son olarak Serdar Gürler’i renklerine bağlayan Göztepe, sol bek transferi için kolları sıvadı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Traore’nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, büyük oynuyor. Göz Göz, Abdul Rahman Baba için uğraşıyor.

Bonservisi Chelsea’de olan ve Schalke 04’te kiralık oynayan Baba’nın İngiliz ekibine geri gönderileceği öğrenildi. Schalke’de sadece 2 lig maçına çıkabilen Baba, Ocak ayı içinde yeniden kiralanacak.

Göztepe, 24 yaşındaki Ganalı futbolcuyu 6 aylığına renklerine bağlamak istiyor.

Bir de forvet transferi olacak

Bu konuda şartları sonuna kadar zorlayacak olan Göztepe, lig başlamadan bir de forvet transferi gerçekleştirmek amacında.

Jerome’den bazı maçlarda verim alamayan Sarı- Kırmızılılar, bu konuda da görüşmelere devam ediyor.