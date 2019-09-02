  • Haberler
  • Göztepe, Mossoro'yu kadrosuna kattı

Göztepe, Mossoro'yu kadrosuna kattı

Göztepe, Mossoro'yu kadrosuna kattı

02 Eylül 2019, Pazartesi 15:26
- A +
Göztepe, Mossoro'yu kadrosuna kattı

İSTANBUL, (DHA) - Göztepe, Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. 4 Temmuz 1983 tarihinde Brezilya'nın Mossoro ilinde dünyaya gelen José Márcio da Costa (Mossoro) ilk olarak ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra sırasıyla Maritimo, Braga ve Al Ahli ekiplerinin formalarını terletti. 2014/2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan Mossoro, Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maçta görev yaptı. Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...