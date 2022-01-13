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Göztepe iki genç oyuncusunu kiraladı

Süper Lig ekibi Göztepe, Erkam Kömür ve Tibet Öniz'i, Başkent Gözgözler Akademi FK'ya kiraladı.

13 Ocak 2022, Perşembe 12:06 Son Güncelleme:
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Göztepe iki genç oyuncusunu kiraladı

SPOR Toto Süper Lig 'de yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe iki genç futbolcusunu Başkent Gözgözler Akademi FK'ya kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Erkam Kömür ve Tibet Öniz'in sezon sonuna kadar Başkent Gözgözler Akademi FK'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Göztepe'nin altyapısından yetiştirdi 19 yaşındaki defans oyuncusu Erkam, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Kahta 02 Spor karşılaşmasında 31 dakika forma giydi. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki Tibet ise resmi bir maçta görev almadı. 

İZMİR, (DHA)


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