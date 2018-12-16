Göztepe golü unuttu

Son olarak 12'nci haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında Yasin'le fileleri sarsan sarı-kırmızılılar ardından oynadığı Medipol Başakşehir'e 2-0, Antalyaspor'a 1-0, Demir Grup Sivasspor'a da 2-0 yenildi. Bursaspor'la golsüz eşitliği bozamayan İzmir temsilcisi, hücumda adeta yokları oynadı. Toplamda 15 gol atabilen Göztepe, 16'ncı hafta itibariyle alt sıralarda yer alan Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Fenerbahçe ile birlikte en az skor üreten ekiplerin başında geldi. Her maç Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Göztepeli futbolseverler de takımın ofansif anlamda varlık gösterememesi nedeniyle futbolculara tepki koydu.

Bursaspor karşılaşmasının sonlarına doğru memnuniyetsizliklerini dile getiren sarı-kırmızılı tribünler sadece kaleci Beto'ya sevgi gösterilerinde bulundu. Teknik direktör Kemal Özdeş de yeni takımının hücumsal anlamda varlık gösteremediğini kabul etti. Savunmada ve mücadele gücünde bir sorun bulunmadığını anlatan deneyimli teknik adam, "Mutlaka sorunları çözeceğiz. Gol yollarında daha etkili bir Göztepe izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin golcü futbolcuları Jarome, Cikalleshi ve Samed Ali geride kalan 16 haftada üretken olamadı. Cikalleshi ve Samed Ali henüz siftah yapamazken, Jarome ise sadece 2 gol atabildi. Takımın en skoreri ise attığı 7 golle tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin oldu. Göztepe ilk yarının son haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Ankaragücü'ne konuk olacak.

DHA