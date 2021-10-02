Süper Lig 'in 8. haftasında Göztepe ile GZT Giresunspor İzmir'de karşılaşacak. Son 3 maçını kaybeden Göztepe sahadan mağlubiyetle ayrılırsa Nestor El Maestro ile yolların ayrılması gündemde. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Giresunspor ise ilk galibiyeti için mücadele edecek.

Göztepe - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. beIN SPORTSHD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Giresunspor muhtemel 11'ler...

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Tijanic, Lourency, Halil, Ndiaye

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Suleymanov, Flavio, Diabate, Serginho, Doukara

Ligde 7 haftada tek galibiyeti bulunan Göztepe, 8. haftaya 5 puanla 18. sırada girdi. Tek galibiyetini iç sahada Medipol Başakşehir karşısında alan İzmir temsilcisi, henüz 3 puanla tanışmayan GZT Giresunspor'u yenmek için mücadele edecek.

4 eksikleri var

Ancak Göztepe, bu mücadelede puan kaybı yaşarsa Maestro ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet alabilen Göztepe'nin 5 puanı bulunuyor. Galibiyeti bulunmayan Giresun ise 2 puanda. Bu arada İzmir ekibinde sakat olan Boşnak stoper

Mihojevic, sağ bek Murat Paluli, santrfor Ege Özkayımoğlu ve kart cezalısı Beykan Şimşek mücadelede forma giyemeyecek.