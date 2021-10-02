Göztepe - Giresunspor maç sonucu: 0-1
Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetiyle tanıştı. Karadeniz ekibinin tek golü 71. dakikada Diabate'nin penaltısıyla geldi. İzmir ekibinde Tijanic, 60'da kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Süper Lig 'de 8. hafta maçında Göztepe ile Giresunspor 3 puan mücadelesi verdi. Nestor El Maestro yönetiminde 3 maçtır kazanamayan Göztepe kötü gidişatını bu maçta sonlandırmak istedi ancak İzmir ekibi sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Sarı kırmızılı ekipte Tijanic penaltıyı gole çeviremezken; Giresunspor'da Diabate kazanılan penaltıyla takımına ilk galibiyeti getirdi. Göztepe'de Ünal Karaman'ın ardından takımın başına gelen El Maestro ilk haftasında galibiyet alırken sonrasında çıktığı 4 maçı da kaybederek tepkilere neden oldu.
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Maçtan dakikalar
⏱ 9' Giresunspor etkili geldi. Sağ kanattan Diabate, ceza sahasına giren Serginho'ya pasının attı. Arkasına düşen topu Serginho tuttu, rakibine çalımını attı, ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.
⏱ 15' Göztepe etkili geldi. Tijanic, ceza sahasının dışından sol çaprazda topu düzeltti, şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.
⏱ 39' Sağ kanattan gönderilen ortaya ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda kalan Ndiaye dokundu ancak top topuğuna çarpıp ceza sahasının dışına çıktı. Göztepe net fırsatı gole çeviremedi.
⏱ 40' Giresunspor'da sol kanattan Aziz Eraltay’ın yaptığı ortada kaleci İrfan Can, Diabate’den önce topu kontrol etti.
⏱ 51' Göztepe etkili geldi. Ceza sahasının sağ çaprazından Ndiaye topla buluştu. Senegalli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.
⏱ 58' Giresunspor'da Alexis Perez ceza sahasına gönderilen ortada rakibi Ndiaye'yi yere düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
❌ 60' Göztepe'de topun başına Tijanic geldi. Slovenyalı futbolcu penaltı atışını kullandı ancak kaleci Okan Kocuk topu çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
⏱ 70' Giresunspor'da Suleymanov, kaleci İrfan Can tarafından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
⚽ GOL | 71' Penaltı atışını kullanan Diabate topu ağlara gönderdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
⏱ 74' Göztepe golden sonra etkili geldi. Cherif Ndiaye topla birlikte ilerledi, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcu ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak top üstten auta çıktı.