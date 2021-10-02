Göztepe - Giresunspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'de 8. hafta maçında Göztepe ile Giresunspor 3 puan mücadelesi verdi. Nestor El Maestro yönetiminde 3 maçtır kazanamayan Göztepe kötü gidişatını bu maçta sonlandırmak istedi ancak İzmir ekibi sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Sarı kırmızılı ekipte Tijanic penaltıyı gole çeviremezken; Giresunspor'da Diabate kazanılan penaltıyla takımına ilk galibiyeti getirdi. Göztepe'de Ünal Karaman'ın ardından takımın başına gelen El Maestro ilk haftasında galibiyet alırken sonrasında çıktığı 4 maçı da kaybederek tepkilere neden oldu.

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Maçtan dakikalar

⏱ 9' Giresunspor etkili geldi. Sağ kanattan Diabate, ceza sahasına giren Serginho'ya pasının attı. Arkasına düşen topu Serginho tuttu, rakibine çalımını attı, ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

⏱ 15' Göztepe etkili geldi. Tijanic, ceza sahasının dışından sol çaprazda topu düzeltti, şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

⏱ 39' Sağ kanattan gönderilen ortaya ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda kalan Ndiaye dokundu ancak top topuğuna çarpıp ceza sahasının dışına çıktı. Göztepe net fırsatı gole çeviremedi.

⏱ 40' Giresunspor'da sol kanattan Aziz Eraltay’ın yaptığı ortada kaleci İrfan Can, Diabate’den önce topu kontrol etti.

⏱ 51' Göztepe etkili geldi. Ceza sahasının sağ çaprazından Ndiaye topla buluştu. Senegalli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

⏱ 58' Giresunspor'da Alexis Perez ceza sahasına gönderilen ortada rakibi Ndiaye'yi yere düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

❌ 60' Göztepe'de topun başına Tijanic geldi. Slovenyalı futbolcu penaltı atışını kullandı ancak kaleci Okan Kocuk topu çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

⏱ 70' Giresunspor'da Suleymanov, kaleci İrfan Can tarafından yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

⚽ GOL | 71' Penaltı atışını kullanan Diabate topu ağlara gönderdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

⏱ 74' Göztepe golden sonra etkili geldi. Cherif Ndiaye topla birlikte ilerledi, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcu ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak top üstten auta çıktı.