Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe, Gaziantep FK’yi konuk edecek. Ligde 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçı, kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir’e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenen Göztepe, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 23. hafta öncesinde 33 puanla 8. sıradaki İzmir temsilcisi, 30 puanla 9. sırada bulunan Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Göztepe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hakem Suat Arslanboğa’nın yöneteceği müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe’de sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu müsabakada forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında iki ekibin mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasından sonra Gürsel Aksel Stadı’nda ikinci müsabakasına çıkacak.

Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise 30 puanla 9. sırada yer alıyor.