Göztepe - Fenerbahçe (CANLI) Göztepe - FB canlı skor

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Sarı-Lacivertliler, hem İzmir’den hem de Milli araya kadar oynayacağı Trabzonspor, Antalyaspor (d) ve Konyaspor maçlarından kayıpsız ayrılmayı hedefliyor. Göztepe ise evinde güçlü rakibine geçit vermeme serisi sürdürmek istiyor. Kanarya, Göztepe deplasmanında çıktığı son 9 lig maçının sadece 1’ini kazandı. Fenerbahçe, rakibini en son 2001-02 sezonunda 5-0 yendi, daha sonra oynanan 4 lig mücadelesinde de İzmir temsilcisi rakibine kaybetmedi.

Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla 2. sırada girdi. Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Göztepe ise Süper Lig'in ilk 4 haftasında bir galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı. İzmir temsilcisi, 6 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Fenerbahçe sağ kanattan korner kazandı. Caner ortaladı savunmadan seken topu Pelkas önünde buldu hemen pasını verdi ancak Tisserand ofsayt pozisyonunda kaldı

4' Ozan Tufan'ın pasına hareketlenen Caner Erkin sol kanatta topla buluştu. Tecrübeli futbolcu, ceza sahasına çok sert bir orta kesti. Ön direkte Atınç Nukan'a çarpan topu kaleci İrfan Can iki hamlede kontrol etti.

6' Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Ideye Brown son çizgiye inerek ortasını yapmak istedi ama öne rakibine sonra kendisine çarpan top auta çıktı.

8' Ideye Brown yine sol kanatta topla buluşup ceza sahası içi sol çaprazdaki Halil'e aktardı pasını ama Halil vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı.

18' Fenerbahçe, sol kanattan Caner Erkin'le tehlikeli geliyor. Tisserand'ın uzun pasında topu kontrol eden ve Murat Paluli'den sıyrılan Caner Erkin'in ortasında top İrfan'da kaldı.

GOL | 25' Fenerbahçe penaltı kazandı. Ozan Tufan'ın ortasında Poko'ya çarpan top oyun alanına geri döndü. VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen Atilla Karaoğlan, elle müdahale tespit etti ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Jose Sosa, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi, Fenerbahçe, İzmir deplasmanında öne geçti.

Jose Sosa, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’deki 2. golünü attı.

GOL | 33' Halil Akbunar'ın pasına hareketlenen Tripic, Serdar Aziz'in müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, tereddütsüz, penaltı noktasını gösterdi. Maçtaki ikinci penaltıda topun başına Guilherme geçti. Brezilyalı futbolcunun topu, Altay'ın parmaklarının ucuna çarparak ağlarla buluştu. Takımına eşitliği getiren tecrübeli futbolcu, Göztepe formasıyla ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

36' Fenerbahçe'nin Tanzanyalı yıldızı Samatta, ceza sahasının hemen önünden sert bir şut gönderdi. Kaleci İrfan, yumruklarıyla topu uzaklaştırmayı başardı.

41' Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Guilherme'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

43' Fenerbahçe, bir kez daha önce geçti. Sağ kulvarı iyi kullanan Nazım Sangare'nin ortası Poko'ya çarptı ve kornere çıktı. Topun başına geçen Caner Erkin, ortasını açtı, iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruştu ağlarla buluştu.

45+2' Sağ kanattan süratle ceza sahasına sokulan Nazım Sangare yerden kale ağzına doğru çevirdi topu ama İrfan Can ayaklarıyla tehlikeyi savuşturdu.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı

46' Caner Erkin'in etkili ortaları devam ediyor. Milli oyuncunun yaptığı ortaya Göztepe'den Atınç kritik bir hamle yaptı, Serdar Aziz'in önünden topu kornere gönderdi.

50' Fenerbahçe, 3. gole önce Samatta, sonrasında Pelkas ile çok yaklaştı. Sosa'nın pasında ofsayttan kurtulan Samatta, ceza sahası içerisinde İrfan ile karşı karşıya kaldı. Tanzayalı oyuncunun yerden şutu genç kalecide kaldı. Dönen topu Göztepe savunması uzaklaştıramadı, top Pelkas'ın önünde kaldı. Yunan oyuncunun plase vuruşu, direği sıyırdı, auta çıktı.

GOL | 51' Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ozan Tufan topu kendi çabasıyla aldı ve ceza sahasına girdiği gibi arka direkte Pelkas'ı gördü. Bu ikramı geri çevirmeyen Yunan yıldızın yaptığı kafa vuruşu, savunmaya çarpıp ağlarla buluştu.

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son gününde PAOK'tan transfer ettiği Pelkas, Sarı Lacivertli ekip formasıyla çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

58' Nazım Sangare'nin ortasında topla buluşan Pelkas'ın şutu, direğin hemen yanından dışarı çıktı.

59' Göztepe'de Ideye Brown, Ozan'a arkadan yaptığı hamle sonrasında sarı kartı gördü.

60' Kullanılan serbest vuruşta Serdar Aziz, topu Tisserand'a indirdi. Kongolu stoperin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

62' Topla harika bir koşu yapan Ideye, Tisserad'a attığı çalımın ardından kendisine şut açısı buldu. Golcü futbolcunun sert şutunda Altay Bayındır gole izin vermedi.

GOL | 63' Nazım Sangare'den kurtulan Halil, sol kanatta topla buluştu. Fenerbahçe ceza sahasına sokulan Halil, pasını boş durumda bulunan Guilherme'ye gönderdi. Altay'ı geçen topa dokunan Brezilyalı oyuncu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

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Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Göztepe - Fenerbahçe 11'ler

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta