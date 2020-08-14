Geçen sezonki kadrosundan Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Leo, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler'le yollarını ayırmasına rağmen dış transferde şimdiye kadar yalnız 3'üncü Lig ekibi Kocaelispor'dan forvet Burak Süleyman'ı kadrosuna katan Göz-Göz'de taraftarlar heyecanla takviye beklerken, yönetimin kale ve forvet başta olmak üzere her mevkiye takviye arayışı sürüyor.

Kurmayların Süper Lig'de daha önce Antalyaspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'da da oynayan, Hollanda'da Fortuna Sittard, Portekiz'de Vitoria Setubal'da görev yapan 28 yaşındaki ofansif orta saha ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı gündeme aldığı belirtildi. Emrah, küme düşme acısı yaşadığı Erzurumspor'la geçen sezon 1'inci Lig'den yeniden Süper Lig'e yükselirken 5 gol, 5 asistle görev yaptı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 18 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürüp bu tarihte Afyon'a kampa gidecek Göz-Göz, iç transferde opsiyonlarını kullanıp sözleşme uzattığı Berkan, Soner, Titi ve Napoleoni'yle ilgili resmi açıklamayı henüz yapmadı.

DHA