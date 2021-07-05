Süper Lig ekiplerinden Göztepe , son olarak KAA Gent forması giyen 28 yaşındaki Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1993 doğumlu Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.
24 Nisan 1993'de Belçika'nın Valon Brabant şehrinde dünyaya gelen Arslanagic, Belçika'nın Standard Liège takımında profesyonel olduktan sonra Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak KAA Gent takımlarının formasını giydi.
Dino Arslanagic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.