Kasımpaşa deplasmanında kaybeden Göztepe’de kötü gidiş devam ediyor. Son 3 lig maçında bırakın puan almayı, gol dahi atamayan Göztepe’de antrenör İlhan Palut son idmanlarda takımını ciddi şekilde uyardı. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler yok. Özellikle oynadığı son 6 maçta 4 gol & 3 asist üreten Serdar’ın olmayışı büyün handikap.

Antrenör Ünal Karaman’ın takımın başına gelmesinden sonraki ilk maçta evinde Alanyaspor ile berabere kalan Çaykur Rizespor, sonraki ilk deplasman maçında ise ligdeki direkt rakiplerinden Ankaragücü’ne kaybetti ve diğer sonuçların ardından haftayı düşme hattında kapattı. Ligdeki son 7 maçında sadece 2 puan alan Karadeniz temsilcisinde orta sahadan Moroziuk ve Diomande cezalı. Sezonu kapatan Abarhoun ve Umar da yok.

Corona virüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 6 maçın 5’inde ilk yarılar berabere bitti.

Çaykur Rizespor’un ligdeki son 7 maçının 6’sında ilk yarılar berabere bitti.

Çaykur Rizespor, bu sezon ligde geriye düştüğü 10 maçta puan alamadı.

Göztepe, bu sezon ligde öne geçtiği 11 maçın 8’ini kazandı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun maç sonucu. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %16’sı maçta Göztepe’nin galibiyetine kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise konuk ekibin galibiyeti. Misli.com üyelerinin yaklaşık %7’si maçta Rizespor’un kazanacağını düşünüyor.

Caner İşbeğendiren'in yorumu

1 ay önce olumsuz hava koşulları sebebiyle İzmir’e ulaşamayan Rizespor’un talebiyle karşılaşma ertelenmişti. Süper Lig’de hafta sonunda oynanan birçok maç seyircisiz oynandığı için ne yazık ki tatsız geçti. İzmir’de de farklı bir ambiyans elbette beklenmiyor. İlhan Palut’un ekibi son dönemde çok formsuz. Kasımpaşa deplasmanında da bir hayli etkisizdi. Artık reaksiyon gösterme hedefindeler. Rizespor’un da performansı parlak değil. Ünal Hoca, Ankara’da erken yenen goller sebebiyle puan almayı başaramadı. Rize’nin 2-3 gole endeksli istikrarlı sonuçları var. Son 11 haftanın 10’unda 2-3 gollü skorlara imza attılar. İzmir’deki seyircisiz kapışmada da iki takımın da oyun stillerinden de ötürü 2-3 gol aralığında bir mücadele beklentim var. Oranı da gayet tatmin edici.



